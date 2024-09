Uefa izstavila visok račun Olimpiji, še hujšega pa Rijeki

Epilog divjanja navijačev Rijeke v Stožicah na povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega kola za uvrstitev v konferenčno ligo je znan in po malem presenetljiv. Evropska nogometna zveza (Uefa) je je bila neusmiljena tudi do Ljubljančanov, čeprav so bili v glavni vlogi huliganov gostje z Reke.

V seštevku vseh kazni je Uefa izstavila Olimpiji visok račun, ljubljanski klub bo plačal 84.357 evrov: 40.000 € zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev, 19.375 € zaradi metanja predmetov, 5.000 € zaradi neustreznega preverjanja in pregledovanja gledalcev, po 10.000 € zaradi motenj v množici rasističnega vedenja navijačev. Pogojno in za obdobje dveh let je prejela še kazen delnega zaprtje stadiona (sektor B, kjer se nahajajo domači navijači) za naslednjo tekmo v tekmovanju UEFA

Denarno so jo povzročitelji neredov še dobro odnesli. Reški klub bo plačal 100.000 €, dodatno pa je dobil prepoved prodaje vstopnic za svoje gostujoče navijače za naslednje tri tekme v tekmovanjih UEFA.