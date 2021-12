Kdo pa je nazadnje mislil, da bo postal evropski prvak prav Chelsea?

V nadaljevanju preberite:

Komentar Tomaža Kavčiča po koncu skupinskega dela Uefine lige prvakov. »Izpostavil bi besede Thomasa Müllerja, ko je rekel, da Barcelona resda ima igralce, ki so tehnično dobro podkovani, toda ne more slediti intenzivnosti igre na ravni Bayerna – tako enostavno je to,« je povedal Kavčič in dodal, da jakostna bobna ne bosta imela v ponedeljkovem žrebu osmine finala nobene vloge. V drugem bobnu so namreč tudi PSG, Atletico Madrid in Chelsea.