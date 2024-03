Kdo so Messijevi kandidati za zlato žogo? Zvezdnika Reala ni med njimi

Lionel Messi lahko v jeseni kariere, v kateri je osvojil vse, vključno s svetovnim prvenstvom v Katarju, mirno gleda na novo generacijo in ocenjuje, kdo bo v prihodnjem obdobju najboljši nogometaš na svetu. Osvojil je osem zlatih žog, zelo težko se mu bo kdo približal, trenutno mu sledi Cristiano Ronaldo s petimi.

»Koga vidim kot glavnega kandidata za zlato žogo? Mislim, da bosta to predvsem Erling Haaland in Kylian Mbappe. Tu je tudi Vinicius Junior, ne smemo pozabiti nanj, pa številni mladi, za katere sploh še nismo slišali,« je začel Messi in izpostavil mladeniča, ki ga mnogi vidijo kot njegovega naslednika pri Barceloni: »Mislim, da bo v konkurenci tudi Lamin Yamal, zelo mlad je, a že igra za Barcelono in ima pomembno vlogo v ekipi. Tudi on bo čez leto ali dve v najožji konkurenci. Mislim, da je pred nami razburljivo nogometno obdobje.«

Messi je, zanimivo, med naštevanjem »pozabil« na Juda Bellinghama, ki ga stavnice in tudi številni analitiki vidijo kot glavnega kandidata, da zlato žogo osvoji letos. Bellingham ima pri madridskem Realu konkurenco v Viniciusu, veliko pa bo odvisno tudi od nastopov v reprezentančnem dresu treh levov.