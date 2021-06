Keane popljuval zvezdnika Atletica: Ta tip je slepar!

Roy Keane, ki si je slačilnico nekoč pri Manchester Unitedu delil s Cristianom Ronaldom, je popljuval predstavo 21-letnega napadalca madridskega Atletica Joaa Felixa po porazu Portugalske proti Belgiji na tekmi osmine finala eura 2020.



»Da je vreden sto milijonov funtov? Če bi bil jaz Ronaldo, bi se ga gotovo lotil v slačilnici,« je v studiu televizije ITV menil Keane. »Ta tip je slepar! Slepar je! Tvoja država te potrebuje, prideš v igro ... Vsaj zadeni okvir vrat!«



Felix, ki je v igro vstopil s klopi, je imel v zaključku tekme najlepšo priložnost za branilce naslova, a je njegov poskus z ugodnega položaja zgrešil cilj. A nekdanji član Porta in Benfice, ki je Atletico leta 2019 stal kar 126 milijonov evrov, ni bil edini, ki v nedeljo zvečer v Sevilli ni bil pri strelu. Več zrelih priložnosti je zapravil tudi Liverpoolov napadalec Diogo Jota.



»Res me ujezi, ko gre za kakovostne igralce. Ni izgovora, da si nagnjen nazaj in preprosto zgrešiš okvir vrat ... Vsaj preizkusi vratarja, ker pri teh vrhunskih igralcih drugega ne moreš pričakovati,« je bil kot vedno brez dlake na jeziku Keane, ki je sicer bolj kot po doseganju golov slovel po ostrih štartih in teku.





