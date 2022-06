Kek ima pogodbo do konca kvalifikacij za EP 2024

Na Nogometni zvezi Slovenije so se odzvali na zapise v nekaterih medijih in namige, da se pripravlja menjava selektorja Matjaža Keka. Na zvezi poudarjajo, da ima Kek podpisano pogodbo z NZS do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 in dodajajo, da zapisi v medijih ne temeljijo na resnični podlagi. Reprezentanco je na zadnjih dveh tekmah v Oslu pretekli teden proti Norveški (0:0) in v nedeljo v Stožicah proti Srbiji (2:2) vodil pomočnik selektorja Boštjan Cesar.

»Selektor Kek in NZS sta decembra 2021 podaljšala sodelovanje do konca kvalifikacij za EP 2024, njegova odsotnost na zadnjih dveh tekmah je bila izključno posledica okužbe s koronavirusom,« so zapisali pri NZS. Predsednik NZS Radenko Mijatović je potrdil status Keka in dodal, da bo ta po okrevanju nadaljeval delo: »Strokovni ekipi čelu z Boštjanom Cesarjem, ki je ob odsotnosti selektorja zaradi koronavirusa in po neprijetnem porazu v Beogradu, reprezentanco pripeljala do dveh odličnih predstav proti Norveški v gosteh in Srbiji doma, pa se iskreno zahvaljujem za zelo dobro opravljeno delo.«

Mijatović se je dotaknil tudi nekaterih ljubih dogodkov pred in po domači tekmi s Srbijo, ko so se slovenski reprezentanti odzvali na zapise v medijih z medijskim molkom: »V vsakem trenutku se zavzemam za fairplay in načela športnega vedenja, tako na igrišču, kot izven njega. Nekateri odzivi pred in po tekmi so bili neprimerne tako na eni kot na drugi strani. Čustva v teh trenutkih so intenzivna, a verjamem, da se lahko z medsebojnim spoštovanjem v prihodnosti takšnim situacijam izognemo.«