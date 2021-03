Kek: Imam občutek, kot da dve leti nisem nič delal

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek in njegovi izbranci so po zmagi nad Hrvaško v uvodu kvalifikacij poudarjali, da ne sme biti evforije, po porazu v Rusiji pa, da ne sme biti objokovanja. V torek pa je prišel poraz s Ciprom, ki je predvsem pri običajno na videz "prizemljenem" selektorju na plan spravil obilo razočaranja.



Slovenija je na Cipru igrala dobro le prvih deset minut, potem pa je sledil razpad sistema. Napake, pomanjkanje odločnosti v dvobojih, jalovost v napadu - skratka obraz, ki je ob porazu z 0:1 močno razočaral selektorja.



»Ta tekma nam res ni v čast. Če gledaš perspektivo, to ne 'izgleda' dobro. Sem veliko bolj razočaran, kot sem bil vesel ob zmagi proti Hrvaški. Potem veste, kakšno je moje stanje duha. To je bilo razočaranje na celi črti. Po deseti minuti se je zdelo, kot da je vsak zase, vse je šlo mimo dogovorov, mimo principov ... Imam občutek, kot da dve leti nisem nič delal,« je dodal Kek.

Dovolj ima alibijev

Nekateri igralci so se zdeli utrujeni (v celoti so sicer vse tri tekme odigrali le vratar Jan Oblak, Miha Blažič in Jasmin Kurtić, nekaj minut manj pa Josip Iličić in Jure Balkovec), ampak Kek je poudaril, da je v drugem polčasu osvežil ekipo, spremenil tudi igralni sistem, a se ni zgodil želen premik.



»Šli smo skozi težkih deset dni, ampak to so šli tudi drugi. Teh alibijev imam dovolj. Če sem imel kaj pri zmagi Hrvaške, v redu, podoba pri tem porazu Slovenije pa je moja odgovornost. A ob moji odgovornosti bodo morali tudi igralci morali prevzeti svojo,« je povedal 59-letni strokovnjak.



V skupini H imata Hrvaška in Rusija po šest točk, Slovaška pet, Ciper štiri, Slovenija tri, Malta pa eno točko. Slovenija je s taktično zrelo predstavo na svoji prvi tekmi premagala Hrvaško z 1:0, v Sočiju pa je proti Rusiji pustila pozitiven vtis, a izgubila z 1:2.

Dobro bo treba razmisliti, kako naprej

V Nikoziji pa so na plan prišle stare rane s premalo agresivnosti in pomanjkanja idej v napadu oziroma pri organizaciji igre, kar je posledično spet botrovalo nemoči narediti preobrat po zaostanku proti obrambno strnjeni ekipi.



»Ta raven tekem enostavno ne dovoljuje takega kontrasta med dobrimi in slabimi igrami. V prejšnjem ciklu nismo blesteli, ampak smo bili konstantni. Če gre pri tem nihanju za karakter, smo v velikih težavah. Dobro bomo morali razmisliti, kako naprej. Ampak do septembra je še ogromno časa in je vse še možno,« je dejal Kek.



Ta ravno zaradi predstave na Cipru prvega cikla teh kvalifikacij ni ocenil pozitivno. »Imamo tri točke proti prvemu favoritu, ampak to je manj, kot sem pričakoval - predvsem po prvi tekmi. Resda so se kvalifikacije šele začele, ampak smo že v zaostanku. Ne vem, kje bomo lovili te točke,« je zaključil Kek.



Prve priložnosti za zbiranje novih kvalifikacijskih točk bodo septembra, Slovenija bo takrat igrala doma s Slovaško in Malto ter v gosteh s Hrvaško. Sicer pa se bo izbrana vrsta spet zbrala že na junijski akciji.

