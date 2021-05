Kek objavil seznam reprezentantov za prihajajoči tekmi

Slovenska nogometna reprezentanca bo v junijskem reprezentančnem terminu odigrala dve pripravljalni tekmi, ki bosta selektorju Matjažu Keku – kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS) – služili kot priprava za nadaljevanje kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2022. Naši nogometaši bodo najprej 1. junija gostovali v Severni Makedoniji pri udeležencih evropskega prvenstva, tri dni pozneje pa bodo k nam (najverjetneje v Koper) pripotovali reprezentanti Gibraltarja. Kek je danes objavil seznam igralcev za obe preizkušnji.



Slovenci so se z Makedonci pomerili že šestkrat, sedma tekma med reprezentancama pa bo na sporedu 1. junija v Skopju. Makedonci bodo tekmo s Slovenijo uporabili kot pripravo za bližnje evropsko prvenstvo, na katerem se bodo pomerili z reprezentancami Avstrije, Nizozemske in Ukrajine. Na euro so se uvrstili prek lige narodov. Zadnja tekma med Severno Makedonijo in Slovenijo je bila odigrana v sklopu kvalifikacij za EP 2020, Makedonci pa so v Skopju slavili zmago z 2:1. Edini gol za Slovenijo je takrat dosegel Josip Iličić.



Z Gibraltarjem se Slovenija še ni pomerila. To bo 259. tekma za našo izbrano vrsto, reprezentanci pa se bosta pomerili 4. junija, predvidoma v Kopru. Reprezentanco Gibraltarja so sicer leta 2013 sprejeli kot polnopravno članico UEFA, tri leta pozneje pa še v FIFA.

Na zbor povabil 25 nogometašev

Selektor Kek je za prihajajoči tekmi na zbor, ki bo 25. maja na Bledu, povabil 25 nogometašev, danes pa je na Bledu pozdravil šest nogometašev, ki so že zaključili klubsko sezono. Ti bodo pod vodstvom reprezentančnega strokovnega vodstva trenirali na Bledu do petka, predvsem z namenom, da ohranijo primerno telesno pripravljenost do torkovega reprezentančnega zbora.



»Gre za konec izredno specifične sezone. Na tej reprezentančni akciji imamo možnost, da z nekaj več treningi in nekaterimi novimi imeni poskušamo nadomestiti tisti del treningov, ki nam je zaradi zgoščenega ritma tekem manjkal na zadnjih zborih. To je priložnost za nekatere nove igralce. Kot na vsaki tekmi nas tudi v Skopju in v Kopru zanima rezultat. Upam, da bo seznam ostal bolj ali manj enak, saj ima večina igralcev še klubske obveznosti. Prvi del na Bledu s štirimi oziroma petimi treningi bomo večinoma izkoristili z namenom, da bodo igralci, ki so že zaključili klubske obveznosti, vsaj delno ostali v ritmu,« je ob objavi seznama povedal selektor Kek.



Seznam reprezentantov – vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (US Salernitana), Igor Vekić (Bravo); branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Sven Šoštarič-Karić (Domžale); vezni igralci: Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Domen Črnigoj (Unione Venezia), Sandi Lovrić (Lugano), Leo Štulac (Empoli), Nino Kouter (Mura), Žan Rogelj (WSG Tirol); napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Braga), Damjan Bohar (Osijek), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Jan Mlakar (Maribor), Benjamin Šeško (Liefering).

