Švedi napadli kot stekli psi, Šeško jih je ukrotil z evrogolom!

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 krenila v odločilno tekmo za obstanek v ligi B lige narodov. Izbranci, na katere računa selektor Matjaž Kek, gostujejo v Stockholmu pri reprezentanci Švedske, njhov cilj pa je osvojitev najmanj točke, ki bi jih zadržala v tem rangu Uefinega tekmovanja. Na Friends Areni se je zbralo kakih 20.000 gledalcev, kar je manj od polovice kapacitete štadiona v mestu Abbe.

Švedska : Slovenija 0:1 (0:0)* Friends Arena, gledalcev 20.000, sodnik Zwayer (Nemčija). Strelec: 0:1 – Šeško (28.). Švedska: Olsen; Andersson, Lindelöf, Hien, Augustinsson; Claesson, Kalström, Olsson, Forsberg; Kuluševki, Quaison.

Slovenija: Oblak; Sikošek, Bijol, Blažič, Karničnik; Verbič, Gorenc-Stanković, Gnezda Čerin, Stojanović; Šeško, Mlakar.

* tekma se je začela ob 20.45

Proti Švedom brez Kurtića in Šporarja

Slovenija v glavnem mestu Švedske igra brez kaznovanih Andraža Šporarja in Jasmina Kurtića, kljub temu bo skušala ponoviti predstavo s sobotne tekme proti Norveški, ki jo je dobila z 2:1.

V skupini 4 lige B sta po predzadnjem krogu na vrhu Norveška in Srbija s po desetimi točkami, Slovenija je tretja in je na petih tekmah zbrala pet točk, Švedska pa je zadnja s tremi. Švedi so sicer zadnjo medsebojno tekmo v Stožicah junija dobili z 2:0, pred tem pa so na dveh prijateljskih tekmah izgubili slavili z 1:0 in igrali 0:0.

Jaka Bijol je pazil na Dejana Kuluševskega. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Na tekmi na Štadionu prijateljstva, ki so jo odprli pred desetimi leti in je stala 300 milijonov evrov ter sprejme dobrih 50.000 gledalcev, sodijo Nemci, glavni sodnik bo Felix Zwayer.