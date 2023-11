Kek pred tekmo: Rotacije bodo, odločitev po današnjem treningu

»Lepo je, ko prideš do finala, do zaključne žogice, ki jo v Sloveniji že dolgo čakamo. Vemo, kaj nam prinaša ta tekma, smo dovolj kakovostni, dovolj pametni, da jo bomo izpeljali uspešno. Tudi to bo težka tekma, dobro je, da imamo priložnost odigrati takšno srečanje, a na koncu se bo potegnilo črto. Sposobni smo, znamo, naredili bomo vse, da bomo uspešni,« je selektor Matjaž Kek druženje z novinarji začel v svojem slogu.

S prikazanim na Danskem ni bil najbolj zadovoljen, a hkrati ne gleda več nazaj: »Danska je boljša, to je bilo jasno, a jutri nas čaka drugačna tekma. Vsi smo dovolj samokritični, da se zavedamo, da prikazano na Danskem ni bilo dovolj dobro. Iz tega se moramo naučiti neke stvari, a hkrati šteje le jutrišnja tekma. Začela se bo z 0:0, potrebno bo biti osredotočen v napadu in obrambi. Ni kaj za filozofirati, za obe ekipe se odloča o vsem.«

Slovence jutri v Stožicah čaka tekma generacije. »Cilj je samo en, uvrstiti se na EP, a je za obe ekipi enak. Ni Kazahstan slučajno v tem položaju. Seveda bo določen pritisk, za vse na, tudi meni, ki sem že marsikaj doživel v karieri, ne bodo ušli mravljinci. Za nas je ta tekma vrhunec nekega obdobja, za nikogar ni samoumevna. A hkrati se nogomet v ponedeljek ne bo nehal igrati, ne glede na razplet.«

Težko si nared za dve tekmi, če prej en mesec ne igraš

Selektor se je na Danskem v petek tudi s pogledom proti ponedeljku odločil za zgodnji menjavi Erika Janže in Timija Maxa Elšnika. Bosta nared za jutrišnji obračun? »Če mesec dni ne igraš redno in zbiraš le po nekaj minut, je jasno, da v treh, štirih dneh ne moreš odigrati dveh celih tekem. Že prej smo vedeli, da moramo rotirati, še vedno je nekaj vprašajev, rešili jih bomo po današnjem treningu. A hkrati moramo biti veseli, ker smo zgodaj prišli z Danske in smo imeli dovolj časa za regeneracijo. Kako v tekmo? Z odprtim srcem, tudi napake bodo, a na koncu se mora slovenska kvaliteta poznati.«

Čeprav o imenih Kek ne želi govoriti, pa v prvi postavi skoraj zagotovo lahko pričakujemo Petra Stojanovića na desnem krilu in Andraža Šporarja v napadu. Kek ju je na Danskem prihranil, ker v primeru rumenega kartona jutri ne bi mogla igrati.