Kekova četa na Obali začela misijo San Antonio

Slovenska nogometna reprezentanca se je v neuradnem januarskem terminu zbrala na Obali, Matjaž Kek je v nedeljo na prvem treningu pozdravil premešano zasedbo, sestavljeno večinoma iz igralcev iz domače 1. SNL.

Reprezentanti so včeraj v hladnem in oblačnem vremenu dvakrat trenirali v Dekanih, naporna treninga jih čakata še danes, preden se bodo v sredo prek Frankfurta in Houstona odpravili v San Antonio, kjer bodo na razprodanem štadionu za 8000 gledalcev igrali z domačo zasedbo.

Timi Max Elšnik sodi med bolj izkušene reprezentante na tokratnem zboru. FOTO: Črt Piksi

»Zelo lepo je spet biti del reprezentance, ko me je selektor poklical, sem se z veseljem takoj odzval. V ponos mi je obleči dres z reprezentančnim grbom, upam, da se bom čim bolj dokazal selektorju,« je ob druženju s predstavniki sedme sile povedal vedno dobro razpoloženi Andres Vombergar, ki je tokrat med najbolj izkušenimi.

Mark Zabukovnik in Adrian Zeljković sta obetavna mlada vezista, na katera bo Kek še posebej pozoren. FOTO: Črt Piksi

Pot v ZDA nikakor ne bo le izlet, opozarja mladi vezist slovaške Trnave Adrian Zeljković: »Nogomet se igra za zmage.« Selektor Kek bo ob rezultatu vendarle posebej pozoren na izbrane posameznike, ki bi jih morda lahko poleti priključil reprezentanci, ki bo Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu.