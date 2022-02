Kekovi spet na svetovne podprvake

Slovenska nogometna reprezentanca bo konec marca odigrala dve pripravljalni tekmi v Katarju. Čeprav je bila najprej načrtovana tekma z domačo reprezentanco in Belgijo, bo Slovenija namesto z Belgijci merila moči s Hrvaško. Izbranci selektorja Matjaža Keka, na turneji v Dohi se bo strokovnemu vodstvu prvič pridružil tudi nekdanji kapetan reprezentance Boštjan Cesar, bodo tako tekmo z Belgijo, ki je odpovedala priprave v Katarju, nadomestili s tekmo s svetovnimi podprvaki z zadnjega svetovnega prvenstva, Hrvati.

Slovenija in Hrvaška sta se nazadnje pomerili nedavno - v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Katarju. Tekmo v Ljubljani so dobili Slovenci, povratno v Splitu gostitelji. Tekma med Hrvaško in Slovenijo v Dohi bo 26. marca, tri dni pozneje pa se bodo Slovenci pomerili še s Katarjem.