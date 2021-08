Ker jim lani niso pristrigli peruti, lažne zvezde letijo v incidente

V nadaljevanju preberite:

Red in disciplino, ki sta temelj slehernega uspeha, zagovarja nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Primož Gliha. Člana izbrane vrste Žiga Frelih in Aljoša Matko se s tem nista strinjala in sta bila z Janom Mlakarjem lani pobudnika upora, javnega pisma, s katerim so člani selekcije U-21 (ne)posredno odstavili Gliho. Gordijski vozel je tedaj morda napačno presekal predsednik NZS Radenko Mijatović in ugodil igralcem. Frelih in Matko sta si »novo svobodo« očitno napačno razložila in z domnevnim posilstvom in prometno nesrečo s tragičnimi posledicami še poglobila pravilna načela nekdanjega selektorja. Primož Gliha nam je neposredno pojasnil, kaj meni o sistemu vrednot in temeljni plati delovanja vsakega športnega kolektiva.