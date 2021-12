Kevin Kampl z Leipzigom v evropsko ligo

V nogometni ligi prvakov so že odigrali dve tekmi zadnjega kroga skupine A. Po njunih koncih je jasno, da bo nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl sezono nadaljeval v evropski ligi, v skupini je namreč za Manchester Cityjem in Paris St. Germainom zasedel tretje mesto.

Kdo se bo uvrstil v evropsko ligo, je bilo edino odprto vprašanje pred zadnjima tekmama. Manchester City si je že v prejšnjem krogu zagotovil prvo, PSG pa drugo mesto. Leipzig in belgijski Brugge sta v zadnji krog vstopila z istim številom točk, Nemci pa so imeli boljše razmerje medsebojnih tekem, tako da so držali tretje mesto.

V obračunu s Cityjem, ki je minil brez gledalcev, so ga tudi potrdili, saj zmagali z 2:1 (Szoboszlai, Silva; Mahrez). Kevin Kampl je igral celo tekmo, v prvem delu si je prislužil rumen karton.

Na drugi tekmi je PSG premagal Brugge s 4:1 (Mbappe, Messi po 2; Rits).