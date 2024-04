Kimmich razveselil navijače in poslal Bavarce v polfinale

Pred tednom dni sta se v Londonu Bayern in Arsenal razšla brez zmagovalca (2:2), tokrat je na Allianz Areni pobudo prevzel Arsenal, ki je želel pokazati, da je bil spodrsljaj proti Aston Villi res le spodrsljaj in da ohranjajo vrhunsko formo. A so tudi tokrat naleteli na znano težavo, bili so premalo konkretni pred vrati Manuela Neuerja.

Kaznoval jih je Joshua Kimmich, ki je v 63. minuti izkoristil lepo podajo Raphaela Guerreira z leve strani in z glavo žogo neubranljivo poslal v mrežo. Nato so se Bavarci znova zaprli in čakali na napake Arsenala, nekajkrat so zapretili s protinapadi, topničarji pa so se zaletavali v njihov zid in domača mreža je do konca srečanja ostala nedotaknjena.

Bayern tako kljub neprepričljvim igram v tej sezoni ostaja v lovu za najprestižnejšo mednarodno klubsko lovoriko, Bavarci bodo tudi v polfinalu neugoden nasprotnik, čeravno ne bodo v vlogi favorita.