Bayern kot ga poznajo, za najboljšega strelca bi plačal pol manj

Nemški nogometni prvoligaš Stuttgart za obetavnega napadalca Nicka Woltemadeja zahteva 100 milijonov evrov odškodnine. Bayern iz Münchna naj bi bil zanj sicer pripravljen plačati zgolj 50 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Woltemade ima s Stuttgartom pogodbo do leta 2028, pri čemer naj bi njegovi agenti zavrnili podaljšanje pogodbe oziroma njeno obnovo. Po njihovih besedah se je napadalec že dogovoril, da bi v München prestopil že v poletnem prestopnem roku.

Kluba bi se o njegovem prestopu lahko začela pogajati prihodnji teden, a Bayern zanj ni pripravljen odšteti več kot 50 milijonov evrov.

Biser nemškega nogometa je k Stuttgartu prišel pred začetkom lanske sezone iz Werderja. Svojemu sedanjemu klubu pa je s petimi goli pomagal do osvojitve nemškega pokala. V državnem prvenstvu je skupno dosegel 12 zadetkov.

Precej pozornosti je vzbudil tudi s svojimi predstavami na evropskem prvenstvu do 21 let, na katerem je s šestimi goli tudi najboljši strelec. Ob tem velja omeniti, da je trikrat meril v polno tudi proti Sloveniji na prvi tekmi skupinskega dela skupine B za zmago njegove reprezentance s 3:0.

Danes se mu ponuja priložnost, da z Nemčijo osvoji naslov evropskega prvaka do 21 let. Skupaj s soigralci mu bo nasproti stala Anglija, ki so jo Nemci v skupini premagali z 2:1. Slovenija je z Anglijo remizirala z 0:0 in tako osvojila edino točko na omenjenem turnirju.