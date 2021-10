Klopp ni navdušen nad prevzemom Newcastla: Morda bodo kupili naslov

Jürgen Klopp je prihod saudskega kapitala v Newcastle United primerjal celo z ustanovitvijo evropske superlige, potem ko so glavni akterji 6. oktobra potrdili, da je lastnik srak Mike Ashley angleškega prvoligaša prodal državnemu skladu Saudske Arabije, čigar vrednost ocenjujejo na več kot 378 milijard evrov. Več organizacij je izrazilo nestrinjanje s prevzemom, Klopp pa je pričakoval, da se bo odzvalo tudi vodstvo tekmovanja, ki je poslu tudi prižgalo zeleno luč.

»Čakal sem na uradno izjavo s strani (izvršnega direktorja lige, op. a.) Richarda Mastersa, saj so povsem jasno težave s kršenjem človekovih pravic. Prvo kot prvo – to se ni zgodilo,« je Klopp dejal na petkovi novinarski konferenci.

Kljub goram denarja je nemški trener opozoril, da gre na koncu dneva še vedno za nogomet, v katerem lahko šibkejši vedno premaga močnejšega. Newcastle pa bo, če bo vlagal pametno, iz leta v leto močnejši, je priznal.

Velesila v nastajanju

»Na začetku letošnjega leta smo imeli velik spor glede superlige, do katere ni prišlo in prav je tako. A to je kot ustvarjanje super ekipe. Navijačem Newcastla bo všeč, a za nas ostale bo Newcastle skozi čas predstavljal novo velesilo. Kolikor vem, je to zdaj tretji klub, ki je v lasti države. S tem se bodo morali spopasti vsi ostali. Veliko pomembnejše od denarja so dobre odločitve. Ne skrbi me preveč. V ligi prvakov, ki smo jo leta 2019 osvojili mi, sta sodelovali dve državi,« se je spominjal Klopp.

»Še vedno lahko zmaguješ na nogometnih tekmah, ko je finančna moč tvojih nasprotnikov veliko večja od tvoje. Newcastle ne more biti prepričan v to, da bo letos obstal v ligi. Ni stoodstotno gotovo, da bodo obstali. To bi lahko gotovo upočasnilo proces. Ne bodo zrasli čez noč. Veliko sprememb bo v naslednjih nekaj letih. Projekt je ogromen, a to je še vedno nogomet. Še vedno bomo lahko proti njim zmagovali. V petih, šestih, sedmih letih pa, če bodo lastniki potrpežljivi, bodo postali nova velesila. Morda bodo kupili ligo.«

Klopp je tudi potrdil, da bo Liverpool na sobotnem obračunu z Watfordom igral brez brazilskega vratarja Alissona in njegovega rojaka, vezista Fabinha, ki sta šele v petek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času odigrala tekmo južnoameriških kvalifikacij za nastop na SP 2022 v Katarju proti Urugvaju v Manausu. Ker je Brazilija na rdečem seznamu Velike Britanije, bi ju čakala tudi obvezna karantena ob povratku na Otok, bosta pa na voljo nemškemu trenerju za torkov spektakel v ligi prvakov, ko se bodo rdeči udarili s španskimi prvaki Atletico Madridom. Na voljo Kloppu sta tudi Trent Alexander-Arnold in Diogo Jota, vprašljiv je Thiago Alcantara, medtem ko se je Curtis Jones poškodoval na zboru mlade reprezentance.