Tudi številni politiki bi prejemali rdeče kartone, če bi poznali VAR

Leto 1872 je bilo v marsičem zanimivo tako na ozemlju današnje Slovenije kot na tujem. Prav pred 152 leti je denimo časopis Slovenski narod prvič izšel v Ljubljani, njegovo uredništvo pa je vodil Josip Jurčič. Istega leta sta se rodila tudi dva znana Slovenca: pozneje vplivni politik desne provenience Anton Korošec in slavni arhitekt Jože Plečnik, čigar dela so obogatila celo Unescovo dediščino.

Zanimivo je bilo po celotni zemljepisni dolžini našega planeta. Yellowstone je postal prvi nacionalni park v ZDA, v Moskvi pa so ustanovili državni Muzej zgodovine na današnjem Rdečem trgu. Približno »vmes« leži Glasgow, kjer so prav v tem času odigrali prvo mednarodno nogometno tekmo reprezentanc – na enem od igrišč za kriket sta se namreč pomerili Anglija in Škotska. Na Otoku so že prej igrali nekaj tekem med različnimi selekcijami z vseh vetrov, toda 30. novembra 1872 je šlo prvič za dvoboj reprezentanc, za kateri so igrali le nogometaši, rojeni bodisi v Angliji bodisi na Škotskem.

Nogomet nenehno doživlja spremembe na bolje, navsezadnje je leta 2018 ponudil dobrodošlo spremembo tudi sistem video tehnologije VAR, četudi še ni optimiziran in bo v prihodnjih letih zanesljivo doživel lepotne popravke. Kdo ve, ali ne bi s pomočjo sistema VAR Pele in Brazilci osvojili tudi mundiala 1966 – ob zmagah v letih 1958, 1962 in 1970 –, potem ko so se jih evropski tekmeci lotili s prekrški na meji rdečega kartona, Peleja pa poškodovali že v prvi tekmi? Ali pa bi bil Diego Maradona zaradi enakega razloga prvak že leta 1982, štiri leta pozneje, ko je čaral tudi z roko, pa ne?

