Končno se spet počuti kot nogometaš

Odlično, da so navijači spet na štadionih

Marko Arnautović se je po doseženem golu takole spomnil tudi Egziana Alioskega. FOTO: Daniel Mihailescu/Reuters

Avstrijski nogometaš srbskih koreninje bil v tekmiinodločilni člen ekipe naših severnih sosedov, ki je z vstopom v igro dokončno odločil zmagovalca. Med tekmo se je zapletel v besedni dvoboj z makedonskim reprezentantom albanskega rodupo tekmi je bil boljše volje.»Vrnitev po dolgem času in gol na evropskem prvenstvu – to so res lepi občutki. Zmaga nam veliko pomeni v boju za osmino finala, toda ni še konec. Po regeneraciji se bomo ozrli naprej, pred nami sta še tekmi zin,« je zatrdil Arnautović: »Ni mi bilo težko vstopiti s klopi za rezerve, šteje le zmaga Avstrije. Vsak mora dati od sebe vse za skupni cilj, četudi sploh ne bi igral in bi se boril le na treningu. Pripravljeni smo za višje cilje na euru.«, ki je letos dopolnil 32 let, je posebej vesel igranja tekem pred navijači. Na prvi tekmi vse jih je zbralo. »Dolgo smo morali igrati nogomet brez navijačev, prav navijači pa so ključni v naši igri. Odlično je, da so nazaj. Zdaj se spet počutimo kot nogometaši,« je zatrdil napadalec