Konec upov za BiH: Padla je tudi Zenica

Potem ko so nogometaši Slovenije ostali brez možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju že oktobra, so tri reprezentance iz nekdanje skupne države upale na podvig v zadnjem novembrskem dejanju. Hrvaška in Srbija bosta v nedeljo lovili prvo mesto, izbrana vrsta BiH je sprejela izziv dan prej.

Bosanci niso bili uspešni, saj so na svojem štadionu v Zenici izgubili s Finsko (1:3), četudi so od 37. minute igrali z igralcem več. Izključen je bil namreč gostujoči branilec Jukka Raitala, ki je poškodoval Sejada Kolašinca.

Nekdanji adut Olimpije le znižal zaostanek

Finci so zabili prvi gol v 29. minuti prek Marcusa Forssa, potem ko je štiri minute prej Ibrahim Šehić ubranil kazenski strel Pukkiju. Gostje so v drugem polčasu z igralcem manj zabili še dva gola in vse, kar je uspelo igralcem BiH, je bilo znižanje zaostanka na 1:2, ko je zabil gol na spreten način nekdanji nogometaš Olimpije Luka Menalo. Zanimivo, domači selektor Petev je predčasno potegnil iz igre svoja prva zvezdnika Miralema Pjanića in Radeta Krunića.

Prvi zvezdnik BIH Miralem Pjanić je odšel iz igre že v 66. minuti tekme. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

O potniku v dodatne kvalifikacije naj bi tako v torek odločili reprezentanci Finske, ki bo doma gostila Francijo, in Ukrajine, ki bo gostovala prav v BiH.