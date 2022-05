Koper je ogrozil tudi naslov prvaka

V nadaljevanju preberite:

Zanesljivo pokalno zmagoslavje nogometašev Kopra je razkrilo šampionsko držo vodilnega prvoligaša v sezoni. Brez kančka preračunljivosti so proti Ljubljančanom izpeljali finale in si s kombinacijo moštvenega duha ter posamične kakovosti priigrali prvo lovoriko v sezoni. S športnim duhom so si resda otežili pot do še bolj mamljivega naslova državnega prvaka. Prva lovorika gre v pravo klubsko vitrino, junakov je bilo veliko. Glavni režiserji so se izpostavili kar sami: strelec dveh golov Lamin Colley, as iz rokava in adut z rezervne klopi, asistent ter strelec Andrej Kotnik, z dvema globinskima asistencama in obrambno zanesljivimi posredovanji skriti Žan Žužek, preudarni trener Zoran Zeljković ... Bilo bi nepošteno, tudi drugi Koprčani, vključno z manj razpoloženimi, so bili pomembni kamenčki v zmagovalnem mozaiku, ki je vendarle razkril največjo odliko v tej sezoni res sijajnih Koprčanov.

A kombinacij je še veliko in predvsem pomenljivih ugank. Najbolj intrigantna, če bo odločala o prvaku, bo v Fazaneriji: se bodo Sobočani oddolžili Koprčanom z maksimalnim tekmovalnim pristopom proti Mariborčanom v zadnjem dejanju sezone?