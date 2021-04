Koper tretji član polfinalne četverice

Slovenska nogometna družina čaka le še na zadnjega polfinalista pokala; merita se Nafta in Olimpija. FOTO: Uroš Hočevar

Pokal NZS, četrtfinale:



Živahno je bilo že v torek

Nogometaši Kopra so se v polfinalu pokala Pivovarne Union pridružiliin, potem ko so v četrtfinalu v gosteh premagali ptujsko Dravo z 2:0. Zadnjega polfinalista bo dal obračun med Nafto 1903 in Olimpijo, ki se je začel ob 17.30.Koper je po neprepričljivih uvodnih 25 minutah le povedel v 29. minuti, ko je iz bližine zadel vodilni strelec prve ligeV 34. minuti so po igranju z roko domači prišli do najstrožje kazni, z bele pike je streljal, med vratnicama koprskih vrat pa se je z obrambo izkazal, ki je nekaj minut pred tem zamenjal poškodovanegaV drugem polčasu dolgo časa ni bilo omembe vredne priložnosti, v 81. minuti pa je Mulahusejnović po samostojni akciji, ko je prodrl v kazenski prostor, podvojil prednost Kopra in mu zagotovil polfinalno vstopnico.Celje : Kalcer Radomlje 2:0 (Brecl 85., Kerin 92.)Domžale : Maribor 2:1 (Podlogar 23., Jakupović 43.; Klinar 60.)Drava : Koper 0:2 (Mulahusejnović 28., 81.)Nafta - Olimpija (17.30)Živahno je bilo že v torek. Derbi četrtfinalnega sporeda tekmovanja za slovenski nogometni pokal je pripadel– ti so izločilni devetkratne osvajalce te lovorike izz 2:1 (2:0). Že prej so nogometašipostali prvi polfinalisti pokala, potem ko so premagali. V mestu ob Savinji sta se v ponovitvi lanskega četrtfinala merila prvoligaš, ki je v rezultatski krizi zamenjal trenerja in na mesto Jiřija Jarošika pripeljal, ter vodilni drugoligaš, ki je bil lani na dveh tekmah uspešnejši.