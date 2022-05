Koprčan s četrto lovoriko osrečili tudi Olimpijo in Muro

V nadaljevanju preberite:

Koprčani so v finalu pokala NZS prišli do prve lovorike v sezoni. Vodilni na ligaški lestvici so v drugem polčasu pokazali zobe in kakovost ter s 3:1 premagali izzivalce iz Ljubljane. Nogometaši Brava so bili dobro uro enakovredni tekmeci, a le do vstopa Koprčana Andreja Kotnika, ki je z vso silo, znanjem, zvitostjo in spretnostjo ter ob pomoči dvakratnega strelca Lamina Colleyja prevesil jeziček na tehtnici na koprsko stran. Koprčani so v Celju že tretjič osvojili pokalno lovoriko in četrto skupaj.