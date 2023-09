Koprčani v lov za Celjani, mariborska kriza se nadaljuje

V derbiju 9. kola domačega nogometnega prvenstva Primorci odnesli vse tri točke iz Ljudskega vrta pred 1500 gledalci po zmagi z 1:0 (Nkada 40.).

Mariborska kriza se nadaljuje! Potem ko so Štajerci iz ekipe na samostojno vadbo poslali Josipa Iličića, so izbranci Damirja Krznarja prikazali novo bledo predstavo, za nekaj svetlejših trenutkov sta poskrbeli le vrnitvi Marka Kolarja in El Hilela Soudanija, ki sta tudi imela nekaj priložnosti ob koncu tekme.

A so te ostale neizkoriščene, tako da je Kopru tri točke prinesel gol Timotheja Nkade. Primorski klub je tako zadržal korak z vodilnim Celjem, medtem ko je Maribor že devet točk za vodilno ekipo, na zadnjih petih tekmah je osvojil le dve točki.

Gostujoči strateg Zoran Zeljković je že v 29. minuti opravil prvo menjavo, v napadalni del ekipe je namesto Andraža Ruedla poslal Nkado. Prav ta je v 40. minuti tudi zadel za koprsko vodstvo, iz bližine je na drugi vratnici izkoristil podajo Maksa Barišića z leve strani.

Mariborčani so protestirali, češ da so Koprčani pred tem naredili dva prekrška, nad Nemanjo Mitrovićem in Xhulianom Skuko, a je ostalo pri zadetku. Domači, ki jim je občinstvo namenilo nekaj žvižgov ob koncu polčasa, so imeli eno priložnost za izenačenje, a ne Skuki ne Luki Uskokoviću z glavo ni uspelo usmeriti žoge proti vratom.

Domači strateg je med polčasoma opravil tri menjave, vendar so Koprčani prvi zagrozili, ko je v 53. minuti nenatančno meril Nik Omladič. V 59. minuti se je na drugi strani za strel od daleč odločil Erico Castro, vendar žogo poslal le v Koprivčevo naročje. V 76. minuti je dotlej najlepšo priložnost za Maribor zapravil povratnik po poškodbi Soudani. Pet minut pozneje je zgrešil cilj tudi drugi povratnik po poškodbi pri Mariboru Kolar, tako kot tudi Nkada pri Kopru tri minute pozneje.

Spremembe izida ni bilo več. Maribor bo v naslednjem kolu, to bo v četrtek, gostil Radomlje, pred Koprčani pa je novi derbi, tokrat pri Olimpiji.