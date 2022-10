Krznar napovedal kazni nogometašem Maribora: To je vse, kar še preostane

»Vse je bilo videno na igrišču. Prvi polčas je minil ob odprti tekmi, ena na ena skoraj po celotnem igrišču, z veliko teka in energije na obeh straneh. Obžalujemo pa iz tega obdobja prejet zadetek, to me najbolj boli. Prekinitev je zadeva discipline, hotenja in odgovornosti,« je klubska spletna stran NK Maribor po sobotnem polomu v (kazensko) praznem Ljudskem vrtu citirala trenerja Damirja Krznarja.

»Na odmor pa smo odšli z zaostankom prav zaradi prekinitve. Iz prekinitve se je nato dokončno prelomilo. Iz naše prekinitve, ko nismo uspeli spraviti žoge v mrežo iz bližine ali se boljše odzvati. Sledil je protinapad, iz katerega je pozneje prišlo do rdečega kartona (Gregorja) Sikoška, iz prekrška do drugega gola, nato še do druge izključitve in potem nismo več imeli tekme pod nadzorom. Smo ekipa z največ rumenimi in zdaj tudi rdečimi kartoni v ligi, sam pa sem nezadovoljen z agresivnostjo, tekom, odločnostjo v dvobojih ...« je nadaljeval Krznar.

Maribor je po izvrstni akciji ekipe svojega nekdanjega trenerja Simona Rožmana, šlo je za podajo iz kota, zaostal v 35. minuti, ko je z izjemnim strelom mrežo Ažbeta Juga zatresel Mirko Mutavčić. Kmalu po začetku nadaljevanja je s prostega strela natančno meril Jošt Pišek, šlo pa je za prekršek na robu kazenskega prostora, po katerem je drugi rumeni karton prejel Gregor Sikošek. Na končnih 3:0 je z novim natančno vodenim izstrelkom z razdalje povišal Arnel Jakupović, potem ko je v 52. minuti pordečel še Rok Kronaveter.

Sledi »resetiranje«

»Prvi gol? Kar vemo in smo vnaprej opozarjali, je, da bodo tekmeci pogosto posegali po povratnih žogah. Postavili smo igralce na vse položaje, za katere smo predvideli, da jih moramo, toda nekaterih zadev ne gre preprečiti. Imeli smo igralca na tej liniji, a ga je igralec, ki je prihajal, izvlekel. Čestitke Domžalam za to potezo, a če bi bili agresivnejši, bi moral kdo izmed naših igralcev v blok,« je še povedal Krznar.

»Grmelo je v slačilnici zaradi te situacije, kot zaradi prvega gola. Ob vsaki prekinitvi namreč zahtevam visok skok s strani zidu, tokrat pa so se zgodila nekatera nespoštovanja določenih dogovorov in postavitev. Zaradi tega bodo sledile kazni. Da ne bo nesporazumov, odgovornost je najprej moja. Jaz sem tisti, ki ga igralci niso spoštovali. Prav tako pri drugem rdečem kartonu. Ni bilo potrebe izzvati sodnika, da pri določenih situacijah pokaže manjšo naklonjenost. Roku sem rekel, naj se umiri. Ni bilo potrebe po vmesnih razpravah in zgodilo se je, kar se je. To je nesprejemanje kritike nadrejenega, kar zahteva posledice. Poskušali smo že na različne načine, a pravega odziva nismo dočakali. Vse, kar še preostane, je finančna kazen. Glave so vroče, ne bi želeč preveč govoriti takoj po tekmi, a zagotovo ne bo ostalo brez posledic. Gre pa za zadeve, ki jih bomo reševali znotraj štirih klubskih sten. Zdaj potrebujemo veliko mirnosti, pameti, da moštvo ‘resetiramo’. Zagotovo bo nekaj bolečih rezov, brez katerih v takšnem trenutku ne gre. Nedvomno gre za krizni trenutek, krizno situacijo, s kriznimi odločitvami, ki včasih niso prijetne.«