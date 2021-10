Laporta ni jezen na Messija, upal pa je, da bi igral zastonj

Predsednik Barcelone Joan Laporta je v pogovoru za katalonski radio RAC1 dejal, da bi Lionel Messi lahko ostal v klubu, če bi bil pripravljen igrati zastonj. Barci zaradi finančnih omejitev ni uspelo registrirati svojega asa, ki je odšel v Paris Saint-Germain.



»Preveč ga imam rad, da bi bil jezen. A pride trenutek, ko vidiš, da se ne bo izšlo, razočaranje pa je bilo prisotno na obeh straneh,« se je poletja, ki je do temeljev pretreslo štadion Camp Nou, spominjal Laporta. »Obstajala je želja po nadaljnjem sodelovanju, a tudi pritisk zaradi ponudbe, ki jo je imel. Vedel je, da bi v primeru, če ne bi ostal, odšel v PSG. V zgodovino bo šel kot najboljši nogometaš v zgodovini Barcelone in to želim ohraniti. Vse kaže na to, da je imel že pred slovesom od Barcelone ponudbo PSG. Vedeli smo, da ima veliko ponudbo (a niso vedeli čigavo, op. a.). Sem pa upal, da si bo na koncu premislil in rekel: 'Igral bom zastonj!' Po mojih informacijah bi LaLiga to sprejela, a tega od igralca Messijevega kova nismo mogli zahtevati,« je rokavico v smeri Argentinca vrgel Laporta.

Možne tudi tožbe

Messi, ki je klub zapustil brez odškodnine, je nazadnje zalužil 40 milijonov evrov na sezono, z zdaj že bivšimi delodajalci pa se je tik pred odhodom dogovoril za pol nižji znesek. A tudi ta je bil zaradi pravil vodstva tekmovanja previsok, da bi Barci uspelo preprečiti njegovo slovo. To je nov dokaz dramatičnega stanja v klubu: Laporta s sodelavci v teh dneh predstavlja ugotovitve pregleda finančnega poslovanja prejšnje garniture. Pod bivšim predsednikom Josepom Mario Bartomeuom je klub »tehnično bankrotiral«, kot se je ob zadnjem javnem nastopu izrazil izvršni direktor Fran Reverter. Barcelona v tem trenutku dolguje 1,35 milijarde evrov.



Strm padec finančne kondicije naj bi se začel okoli prestopa Neymarja v Paris Saint-Germain, ki je klub zapustil ob plačilu 222-milijonske odkupne klavzule, kar je še vedno svetovni rekord. Katalonci so nato preplačali številne nakupe (Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, ...), ko so mrzlično iskali zamenjavo za Brazilca. Predsednik Bartomeu je po poročanju RAC1 v pogodbe, ki jih je do svojega neslavnega padca podaljševal z nogometaši, vstavljal tudi milijonske klavzule že v primeru tako banalnih dosežkov, kot sta igranje na polovici tekem v sezoni ali napredovanje iz skupinskega dela lige prvakov, nagrajeval pa je tudi tiste, ki po koncu sezone niso menjali delodajalca. Laporta je na vprašanje, če njegove predhodnike čaka tudi kakšna tožba, odgovoril: »Vse je odprto, a pred sprejemanjem odločitev bomo počakali na konec preiskave.«



Za barcelonski radio je Laporta spregovoril tudi o Neymarju, rekoč, da so Brazilca poleti želeli pripeljati nazaj na Camp Nou, saj naj bi bil v Parizu nezadovoljen.



»Poleti se nam je zdelo, da imamo prostor, poskusili smo pripeljati Neymarja. Rekli so nam, da si želi oditi, a prepričali so ga, da ostane pri PSG,« je še povedal Laporta.

