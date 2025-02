Lara Prašnikar na Bonifiki v pol ure odpihnila Otočanke

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi lige B Uefine lige narodov v Kopru zmagala proti Irski s 4:0 (3:0). Izbranke selektorja Saše Kolmana bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju v skupini B2 igrale 4. aprila proti Turčiji. Slovenke so torej po Grčiji v ligi narodov ugnale še favorizirano Irsko. Če je na prvi tekmi malce zatajila učinkovitost, pa je bila ta v polnem sijaju v prvem polčasu obračuna na Bonifiki, ko je domača vrsta, 39. na svetovni lestvici, Irkam (25.) zabila tri gole. Kljub terenski prevladi gostij so gostiteljice zdržale vse nalete in so same na vrhu skupine B2.

Slovenke za zdaj na poti v skupino A

Čeprav je imela slovenska vrsta kar nekaj težav s poškodbami, je hitro povedla. Že v tretji minuti so Irke na sredini naredile napako, nakar je sledila podaja Kaje Korošec za hrbet irske obrambe, kamor je stekla Lara Prašnikar in na koncu učinkovito zaključila akcijo za 1:0 in svoj 44. reprezentančni gol.

Irke so tudi kmalu pokazale, da bodo nevarne, ko je v deveti minuti dobro merila Denise O'Sullivan, izkazala pa se je Zala Meršnik v slovenskih vratih. Irke so imele večjo posest žoge, tudi več streljale predvsem od daleč, toda Slovenke so igrale pogumno in v 28. minuti podvojile prednost, potem ko je po kotu z desne strani spretno z nogo spet zadela Prašnikar, ki tako le še za štiri zadetke zaostaja za slovensko rekorderko Matejo Zver.

Slovenke, ki so bile posebej konkretne v hitrih protinapadih, so znova udarile v 34. minuti, Maja Sternad je z leve strani podala pred vrata, kjer je žogo iz bližine v mrežo potisnila Zara Kramžar. V 45. minuti je imela Sternad dvoboj ena na ena z irsko vratarko za 4:0, a je bila uspešnejša slednja.

Slovenija – Irska 4:0 (3:0) Štadion Bonifika, gledalcev 533, sodnice: Diakow, Baranowska, Mostowska (vse Poljska); strelke: 1:0 – Prašnikar (3), 2:0 – Prašnikar (28), 3:0 – Kramžar (34), 4:0 – Kajzba (82); Slovenija: Meršnik, Eržen, Čonč, Golob, Križaj (od 71. Janež), Kramžar (od 62. Kajzba), Korošec, Makovec, Prašnikar (od 90. Zver), Kolbl, Sternad; Irska: Brosnan, Campbell, Mannion, Patten, Payne (od 46. Toland), McCabe, D. O'Sullivan, Littlejohn (od 46. Sheva), Lu. Quinn, Barrett (od 66. Larkin), Carusa.

Čeprav je v uvodu drugega dela dvakrat poskušala Kramžar, pa so Irke, ki so pred tem dobile oba medsebojna obračuna s Slovenijo, vse bolj pritiskale, med drugim je Meršnik izvrstno posredovala v 57. minuti po strelu iz bližine, drugače pa so borbene domačinke večinoma pravočasno reševale kočljive situacije. Za nameček so v 82. minuti zadele še četrtič, takrat je v polno merila Nina Kajzba, ki je natančno merila s 15 metrov. Takoj zatem so Irke zadele prečko po nevarni akciji, to pa je bila tudi zadnja večja priložnost tekme.

Prvaki skupin lige B bodo v letošnjem tekmovanju napredovali v ligo A. Štiri drugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami v ligi A. Dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi skupin lige B pa se bosta za obstanek v ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama lige C. V ligi B so ob slovenski skupini B2 še tri skupine, v B1 so Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija, v B3 Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija, v B4 pa Češka, Ukrajina, Hrvaška in Albanija.

Skupina B2, izida:

Turčija – Grčija 1:0 (1:0)

Slovenija – Irska 4:0 (3:0)