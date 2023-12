Zmaga za slovo od evropske jeseni

Nogometaši Olimpije so v sklepnem nastopu skupinskega dela konferenčne lige sredi Bratislave dosegli drugo zmago – ugnali so favorizirani Slovan z 2:1 (Pedro Lucas 17., 58.; Blackman 27.) in tako za konec skočili na 3.mesto lestvice. Uvrstitev v izločilni del sta si že pred to tekmo zagotovila Lille in omenjeni slovaški prvak.

Prve minute so sicer pred 14.300 gledalci, med katerimi je bilo tudi nekaj sto glasnih privržencev ljubljanskega moštva, pripadle gostiteljem, ko pa so zmaji začeli igrati bolj zbrano in povezano, so nagnili tehtnico na svojo stran.

Od 55. minute so imeli po izključitvi domačega vratarja Milana Borjana igralca več, junak večera je bil dvakratni strelec Pedro Lucas, prav ob koncu pa so zmaji zapravili nekaj priložnosti za še višjo zmago v slovaški metropoli.