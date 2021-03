Legendarni Pele cepljen proti koronavirusu

Zvezdniki pozivajo k pravilnemu ravnanju

Legendarni brazilski nogometašje sporočil, da se je cepil proti novemu koronavirusu, novico pa izkoristil tudi za to, da je ljudi pozval k odgovornemu obnašanju.80-letni Pele je ob objavi fotografije na Instagramu zapisal: »Danes je nepozaben dan, prejel sem cepivo. Pandemije še ni konec. Prosim, umivajte si roke in po možnosti ostanite doma. Ko greste ven, ne pozabite nositi maske in vzdržujte razdaljo. Pandemija bo minila, če bomo mislili na druge ter drug drugemu pomagali,« je sporočil trikratni svetovni prvak.V njegovi domovini vladajo izredne ramerne, ravno danes pa poročajo o rekordnem dnevnem številu smrti (1641).Številni nogometni zvezdniki so izkoristili svoj status in pozvali ljudi, da spoštujejo pravila. Ena izmed najbolj znanih potez je prišla s strani slovitega napadalca, ki je lani prebolel koronavirus, kasneje pa sporočil: »Virus me je izzval in izgubil. A vi niste Zlatan, ne izzivajte virusa. Uporabite glavo in spoštujte pravila,« je sporočil Ibrahimović.