Lepi, postavni, polni žepov so lahek plen

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Adi Rami je v pogovoru za L'Equipe razkril svoje skušnjave in težave povezane s slavo in govoricami.

»Nogometaši smo lahek plen. Atletsko grajeni in lepi. Imamo denar in smo mladi. Veliko deklet je, ki jih zanima samo naš denar in naša slava. Včasih si želijo le pridobiti sledilce na družbenih omrežjih,« je bil iskren v Bastiji na Korziki rojen branilec maroškega rodu. Delil je tudi svoje izkušnje: »Na dopustu sem spoznal veliko lahkih žensk in moških s polnimi žepi mamil. Če bi bil psihično šibek, bi umrl. Brez prijateljev bi mi bilo precej težko.«

Še bolj kot po nogometnih veščinah je slovel po osvajanju žensk. Dotaknil se je tudi svoje dveletne zveze z znamenito filmsko igralko, kar 18 let starejšo Pamelo Anderson.

»Trači so zavajali. Nisem želel biti del tega, toda moje dekle je bila ikona. Vse te stvari so me prestrašile, zato sva pobegnila iz Francije pred paparaci,« je pokazal tudi svojo nežnejšo plat sicer ostri in postavni branilec, ki pri 36 letih igra pri francoskem prvoligašu Troyesu. Med drugim je bil tudi član Lilla, Valencie, Seville, Milana, Marseilla, Fenerbahčeja ...