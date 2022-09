Lewandowski lovi Messija in Ronalda, Haaland celo vse tri

V nadaljevanju preberite:

Analiza: liga prvakov ostaja spektakularno nogometno tekmovanje – to potrjujejo polni štadioni, statistika in končni vtis navijačev po tekmah 1. kola. Gledalci so videli 49 golov oziroma 3,07 gola na tekmo, največ so jih prispevali v »skupno« malho Katalonci, ki so doma zmleli Viktorio iz Plzna z izidom 5:1, najpomembnejšo zmago je vknjižil Napoli, ki je zmlel Liverpool (4:1).

Kaj prinaša in kaj razkriva statistična analiza prvega kola lige prvakov? Koga je Robert Lewandowski prehitel na večni lestvici strelcev tega tekmovanja in koga bi lahko še ogrozil? Kaj pomeni Poljak za Barcelono? Kdo premore najboljše razmerje med številom tekem in glov v ligi prvakov? Kje se je zbralo največ in kje najmanj navijačev?