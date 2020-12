Lewandowski preprečil poraz v Berlinu

Kevin Kampl je s soigralci zmagal proti Werderju. FOTO: Annegret Hilse/Reuters



Kamplovi do sedme zmage



Blamaža Dortmunda

Nemško prvenstvo, 11. kolo

Aktualni nemški prvak Bayern je v 11. kolu državnega prvenstva gostoval pri Unionu iz Berlina, tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1.Domačini so povedli že v 4. minuti, ko je po podaji iz kota z glavo natančno zadel, ki je izkušenegapremagal s strelom v daljši kot.Bavarci so se porazu izognili v 67. minuti, ko je najboljši strelec prvenstvaizkoristil podajoz leve strani.Bayernu je točka zadostovala, da se je obdržal na prvem mestu prvenstvene lestvice.Leipzig sje gostil Werder iz Bremna in zmagal z 2:0, s čimer se je na vrhu lestvice izenačil z Bayernom. Za domače sta zadela, ki je v 26. minuti izkoristil enajstmetrovko, inv 41. minuti.Kevin Kampl je igral v prvem polčasu in prejel rumeni karton.Dortmundska Borussia je izgubila še drugič na zadnjih treh tekmah, tokrat je na svoji zelenici s kar 1:5 morala priznati premoč Stuttgartu in nazadovala na peto mesto.Za Stuttgart je dvakrat zadel, po enkrat pain. Za gostitelje je edini zadelWolfsburg : Eintracht Frankfurt 2:1 (Weghorst 76./11m, 88.; Dost 63./11m)Borussia Dortmund : Stuttgart 1:5 (Reyna 39.; Wamangituka 26./11m, 53., Forster 60., Coulibaly 63., Gonzales 91.)Leipzig : Werder Bremen 2:0 (Sabitzer 26./11m, Olmo 41.)Kevin Kampl je za Leipzig igral do 45. minuteBorussia Mönchengladbach : Hertha 1:1 (Embolo 70.; Guendouzi 47.)Freiburg : Arminia Bielefeld 2:0 (Grifo 79./11m, Jeong 92.)Mainz : Köln 0:1 (Rexhbecaj 55.)Union Berlin : Bayern München 1:1 (Primel 4.; Lewandowski 68.)Augsburg : Schalke (15.30)Bayer Leverkusen : Hoffenheim (18)