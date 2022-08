Lewandowski s prvim golom pomagal Barçi do visoke zmage, Oblak počival

Barcelona je s prvim golom novega napadalca Roberta Lewandowskega, ki je zadel že v tretji minuti tekme z mehiškim prvoligašem Pumas UNAM, z visoko zmago s 6:0 osvojila klubski pokal Joana Gamperja. Na tekmi, ki je tradicionalna generalka Kataloncev pred novo ligaško sezono, se je od navijačev in Camp Noua še drugič v karieri poslovil brazilski bočni branilec Daniel Alves, ki se je v klub vrnil v drugi polovici lanske sezone.

Toda v nedeljo zvečer je bilo vse v znamenju Lewandowskega in Pedrija, Poljak in Španec sta se na zelenici odlično ujela in Pedri je v 5. ter 19. minuti po podajah Lewandowskega, ki ga je sam zaposlil za vodilni zadetek, zadel za 2:0 oz. 4:0, vmes se je med strelce vpisal tudi najboljši posameznik Barçinega pripravljalnega obdobja, Francoz Ousmane Dembele. V drugem polčasu sta na končnih 6:0 povišala še Pierre-Emerick Aubameyang in Frenkie de Jong, katerih prihodnost v klubu je zaenkrat še zelo nejasna.

Še veliko odmevnejšo zmago so zabeležili nogometaši madridskega Atletica, za katerega na prijateljski tekmi z Juventusom v Torinu ni branil slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak. Začutil naj bi bolečine v hrbtu, njegova hrvaška zamenjava Ivo Grbić pa je zaklenil vrata in ob hat-tricku Alvara Morate, ki je pogodbeno še vedno vezan na »staro damo«, pomagal izbrancem Diega Simeoneja do zmage s kar 4:0. Za Atleticom je zelo uspešno pripravljalno obdobje, v katerem velja izpostaviti še zmage nad Manchester Unitedom (1:0), Numancio (4:0) in Cadizom (4:1), ki je štel za pokal Ramon de Carranza.

Atletico bo v prvem kolu španskega prvenstva v ponedeljek gostoval pri mestnem rivalu Getafeju, Barcelona bo gostila madridski Rayo Vallecano, medtem ko bo branilec naslova Real Madrid po sredini tekmi za evropski superpokal s frankfurtskim Eintrachtom v Helsinkih v nedeljo obiskal povratnika v prvoligaško konkurenco Almerio.