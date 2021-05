Lille izmaknil naslov pariškim princem

Neymar se je obrisal pod nosom za nov naslov. FOTO: Franck Fife /AFP

Francoska liga, 38. krog:

Po Liverpoolu, Real Madridu in Juventusu je še en evropski nogometni velikan izgubil naslov državnega prvaka. Paris SG je sicer v zadnjem kolu ligue zmagal v Brestu, ampak to je uspelo tudi edinemu tekmecu Lillu, ki je osvojil tri točke pri Angersu in se veselil nepričakovane lovorike.Prvi gol za klub, v katerem je igral tudi, je dosegelv 10. minuti, zmago je v sodnikovem dodatku prvega dela z 11-metrovke potrdil, glavni mož zasedbe trenerja. Tik pred koncem je poraz ublažilLille je četrtič francoski prvak, najboljši je bil tudi v letih 1946, 1954 in 2011.PSG ter z njimin, tako ostaja brez obeh glavnih lovorik v sezoni, potem ko je izpadel v polfinalu lige prvakov.St. Etienne : Dijon 0:1Metz : Marseille 1:0Nantes : Montpellier 1:2Lyon : Nice 2:3Lens : Monaco 0:0Strasbourg : Lorient 1:1Angers : Lille 1:2Brest : PSG 0:2Reims : Bordeaux 1:2Rennes : Nimes 2:0