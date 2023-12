Lionel Messi in David Beckham še nista poklicala revolveraša

Luis Suarez, eden od najboljših napadalcev v zgodovini nogometa, je pred tedni končal svoje poglavje v Braziliji pri Gremiu in takoj sprožil govorice o svoji selitvi v Miami k prijatelju Lionelu Messiju. Povabil naj bi ga Argentinec. Toda 36-letni Urugvajec je še brez kluba, tudi glavni avtor floridske nogometne zgodbe David Beckham je še v mirovanju,

»Ta trenutek želim le počivati. Pogovarjal sem se z odvetnikom o nekaterih stvareh in upam, da se bo to zgodilo. Za zdaj Messi ne želi, da grem drugam. Ne vem, kje bom igral, zdaj želim le počivati in uživati v tem,« je razkril v pogovoru z argentinskim športnim novinarjem Juanom Pablom Varskyjem.

Suarez je poudaril, da obstaja možnost selitve k Interju v Miami, kjer igra najboljši nogometaš na svetu in velik prijatelj. Dotaknil pa se je tudi preteklosti, še posebej pri Barceloni.

»Proti Ajaxu je Messi igral lažno devetko. Z Neymarjem sva igrala zelo odprto. Messi mi je nato rekel, naj jaz igram lažno devetko, on pa bo odpiral desno stran. Takrat nas je trener Luis Enrique vprašal, ali nam je udobno. Počutili smo se odlično. Morali smo spoštovati najboljšega igralca na svetu, ki je s Pepom Guardiolo osvojil vse,« je odkril, kako je trojček zvezdnikov začel delovati v sezoni, v kateri je Barcelona osvojila, vse kar je bilo mogoče.

Ne le Messi, tudi z Neymarjem ga veže prijateljstvo. Spomnil se je trenutka, ko je Brazilec odšel v Parizu. »Takrat so mi povedali, kaj so govorili, ko smo se združili. Spraševali so se, kako bomo mi trije sploh lahko igrali. Toda mi smo vedeli, da bomo, če bo vsak izpolnil svojo vlogo, naredili Barcelono veliko,« je povedal in pohvalil tovarištvo.

»Želeli smo uspeti, ni bilo sebičnosti. Vesel sem bil, ko sta Messi in Neymar dosegla gol, prepustila sta mi proste strele in enajstmetrovke, da sem lahko osvojil 'zlati čevelj'. Zunaj igrišč je bil res spektakularno,« je zaokrožil ostrostrelec z vzdevkom revolveraš (El Pistolero) čudovito leto na Camp Nou, sicer še nekdanji član Groningena, Ajaxa, Liverpoola, Atletica Madrida in Nacionala.