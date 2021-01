Lionel Messi izgubil živce in udaril tekmeca

Barcelona ni osvojila prve letošnje lovorike, s čimer so zadovoljni tudi v taboru največjega tekmeca Reala. Zmagovalec superpokala je bil baskovski Athletic iz Bilbaa, poraženec pa tudi. Najboljšemu nogometašu na svetu se je v zadnjem napadu podaljška »snelo«. Tekmeca je udaril in si prislužil izključitev. Morda ga čaka še hujša kazen in prepoved igranja na dveh tekmah.Barcelona je dvakrat zapravila prednost, drugo v sodnikovem dodatku. Poraz z 2:3, ki ga je v tretji minuti podaljška prizadejal s spektakularnim golom, je bil boleč in v tekmi, ki jo bi Argentinec morda lahko izpustil. Pred tekmo je bilo veliko govora o tem, da ni pripravljen.»Po tolikih letih on najbolje ve, kdaj je nared in kdaj ni,« je trenerzaščitil Messija, ki je bil med tekmo nenehno tarča ostrih Baskov. O tem je tudi govoril Koeman. »Bolje je, da ne govorim o sojenju. Razumem pa Messija. Želel je preigravati, a ni mogel. Ne vem, koliko prekrškov je bilo strojeno nad njim?«Lovorika bi za Barcelono pomenila, da je na dobri poti napredovanja. »Ker je nismo osvojili, ne pomeni, da ne napredujemo. Lovorika je znak, da si na dobri poti, mi pa moramo potrditi, da smo še na njej. Nismo storili vsega za zmago, oboji smo zelo utrujeni,« je strnil oceno po izgubljeni lovoriki Koeman.