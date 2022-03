Lionel Messi posredno sprožil več sprememb

Priznanje zlata žoga (Ballon d'Or) sodi med najbolj cenjene in prestižne individualne nagrade v nogometu. Priznanje podeljuje francoska nogometna revija France Football, prvič so ga podelili leta 1956. V tem stoletju je večkrat prišlo do sprememb, nekaj let sta zlato žogo skupaj podeljevala France Football in Svetovna nogometna zveza (Fifa), v zadnjem obdobju gre spet za samostojen projekt. Toda letos bo doživel nove spremembe.

Priznanja ne bodo več podeljevali konec leta, pač pa že oktobra. »To je bolj smiselno. Zdaj bomo upoštevali, kaj so nogometaši opravili od avgusta do julija. Brez skrbi, svetovno prvenstvo v Katarju bo štelo za lovoriko leta 2023,« so zapisali organizatorji. Število novinarjev, ki bodo glasovali, bodo znižali s 170 na 100 pri moških oziroma 50 pri ženskah, pri čemer naj bi glasovalci upoštevali tudi osvojene lovorike, ne le njegovo znanje ali dosežek.

France Football je ob zadnji akciji doživel več kritik, potem ko je zlato žogo prejel Lionel Messi, čeprav naj bi si jo po mnenju številnih »zaslužil« Robert Lewandowski.