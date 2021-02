Liverpool po vodstvu na stežaj odprl svoja vrata

Standings provided by SofaScore LiveScore

Liverpool in njegov trener, ki je 300. vodil moštvo, sta v skušnjavi. V 24. kolu angleškega nogometnega prvenstva z 1:3 v Leicestru se nihče več ne obremenjuje s tem, da je še mogoče ubraniti naslov angleškega prvaka, temveč s tem, da bi lahko ogrozil uvrstitev v ligo prvakov.Rdeči so v krizi. Leicester jim je prizadejal tretji poraz v nizu, kar se jim je zgodilo prvič po letu 2014, ko je bil trener zdajšnji trener Leicestra. V znaku številke tri se je razpletala tekma, sa je angleški prvak iz leta 2016 zadnje tri domače tekme proti Liverpoolu izgubil.Po podajiin 17. prvenstvenem goluv 67. minuti ni prav nič kazalo na konec črnega domačega niza, toda Leicester je v razmiku od 78. minute do 85. izvedel sanjski zasuk. Strelci so bili, ki je Liverpoolu zabil že osmi gol, kot Manchester Cityju, več le Arsenalu 11, in .»Tekmo bi morali zmagati. Igrali smo zelo dobro, imeli premoč v posesti žoge, izločili Leicester iz igre in bili večji del tekme odlični. Dosegli smo gol, lahko bi in morali bi še več, kakorkoli že. Potem pa enajstmetrovka, ofsajd, ne ofsajd, gol. Prvi domači gol je bil dosežen iz nedovoljenega položaja. Prvih 75 minut smo bili izjemni,« je bil besen Nemec, eden od devetih trenerjev Liverpoola z najmanj 300 tekem na klopi rdečih.