Liverpool se je zavihtel na vrh in izzval prvaka

Nogometaši Liverpoola so v prvi tekmi 35. kroga v gosteh z 1:0 premagali Newcastle in se s 13. zmago na zadnjih 14 tekmah vsaj do večerne tekme Manchester Cityja zavihteli na sam vrh lestvice.

Trener gostov Jürgen Klopp se je pritoževal nad zgodnjim začetkom tekme, saj naj bi imeli njegovi varovanci premalo časa, da bi si povrnili moči po sredini tekmi lige prvakov proti Villlarrealu. Zaradi tega je precej premešal ekipo, na klopi je za razliko tekmo proti Špancem pustil kar pet nogometašev. A spet se je izkazalo, da imajo Liverpoolčani široko klop, saj so bili večji del tekme boljši tekmec.

Edini gol je v 19. minuti po podaji Dioga Jote dosegel Naby Keita, po mnenju domačih po spornem dogodku. Menili so, da je James Milner pred tem storil prekršek. Sodniška piščalka je ostala nema, opozorila ni bilo niti iz sobe za VAR, tako da je gol obveljal.

Tudi v nadaljevanju so bili Kloppovi varovanci nevarnejši, najlepši priložnosti sta zapravila Jota in Sadio Mane, domači pa so sicer dosegli gol, ki pa so ga sodniki zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavili.