Luka Modrić le eden od velemojstrov z 2800 ratinškimi točkami

Današnji 16. tekmovalni dan na evropskem prvenstvu bodo odprli v danski metropoli na tamkajšnjem štadionu Parken, tekmeca pa naj bi bila po meri zahtevnih navijačev – Hrvaška in Španija, ki ju krasi plejada velemojstrov z ratingom 2800 točk in več. Že pogled v zadnji tekmi drevišnjih rivalov razkrije dovolj: za slovo od skupinskega dela tekmovanja so Španci nasuli pet golov Slovakom, gol Luke Modrića proti Škotom pa tako ali tako sodi med zunaj serijske, zabil ga je na prefinjen način z zunanjim delom stopala. To je redka nogometna vrlina, ki jo v karieri osvoji manj kot odstotek nogometašev.