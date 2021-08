Lukaku pred povratkom k Chelseaju, ki bo zanj moral podreti klubski rekord

Chelsea je zelo blizu vnovičnemu podpisu pogodbe z belgijskim napadalcem Romelujem Lukakujem, je poročal ESPN. Šlo naj bi za kar 115 milijonov evrov vreden posel, ki bi Belgijca še drugič v karieri odpeljal na Stamford Bridge. Omenja se tudi možnost, da bi se v nasprotno smer preselil španski bočni branilec Marcos Alonso. Lukaku je bojda že pristal na ponujenih 295.000 evrov tedenske plače.



Inter ni nameraval prodati Belgijca, ki je v šampionski sezoni 2020/21 odigral ključno vlogo pri osvojitvi prvega državnega naslova po letu 2010. A po tem, ko je klub slovenskega vratarja Samirja Handanovića presenetljivo zapustil trener Antonio Conte, mu bo skozi izhodna vrata očitno sledil še 28-letni napadalec. Nekdanji član Lierseja in Anderlechta je k Chelseaju prvič prestopil leta 2011, po nekaj posojah (West Bromwich Albion, Everton) pa je k Evertonu prestopil leta 2014.



Milančani so po poročanju ESPN sprva zavrnili ponujenih več kot 100 milijonov evrov in Marcosa Alonsa, šele po tem, ko naj bi tudi Lukaku dejal, da si želi oditi, pa so bili pripravljeni počakati na »ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti«, kot so se izrazili pri ESPN. V primeru potrditve dogovora bi Chelsea podrl klubski rekord po višini odškodnine. Lukaku je na 72 tekmah v serie A dosegel 47 golov, potem ko se je na štadion Giuseppeja Meazze preselil iz vrst Manchester Uniteda za kar 80 milijonov evrov leta 2019. Tudi na Old Traffordu se je po selitvi iz Evertona zadržal vsega dve sezoni.

