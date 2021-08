Luksemburški sklad bo vložil 2,7 milijarde evrov v špansko prvenstvo

La Liga, krovno telo, ki je odgovorno za upravljanje španskega nogometnega prvenstva – 1. in 2. lige –, je dosegla dogovor z investicijskim skladom CVC Capital Partners o prodaji manjšinskega deleža v podjetju. Luksemburški finančni sklad, ki ima glavno pisarno v Londonu, bo za nakup 10 odstotkov podjetja La Liga odštel 2,7 milijarde evrov.



Dogovor vsebuje klavzulo, po kateri bodo pristojnosti za prodajo TV pravic, določanje pravil igre in upravljanje s prvenstvom ostale v rokah sedanje krovne klubske hiše. Približno 90 odstotkov sredstev bo neposredno namenjenih klubom, med katerimi so tudi visoko zadolženi in nekateri celo obubožani, pri čemer ni izjema niti slovita FC Barcelona, ki je junija dolgovala dobro milijardo evrov. Posel mora večinsko odobriti združenje 42 klubov prve in druge lige.

Vlagajo tudi v serie A, ragbi, tenis in F1

Sklad, ki upravlja s približno 70 milijoni evrov kapitala, je znan vlagatelj v šport. Podoben aranžma je sklenil tudi z italijanskim prvenstvom serie A, pa s tekmovanji, kakršna so formula ena, motogp, pogaja se tudi na področjih ragbija, odbojke in tenisa. CVC naj bi denimo pripravil dobre pol milijarde evrov za posel s teniškima združenjema ATP in WTA.

