Madriskemu Realu nova lovorika

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci španskega superpokala. V finalu zaključnega turnirja, ki ga je gostil Riad, so danes s 4:1 (3:1) odpravili Barcelono. Za Real je to 13. lovorika v tem tekmovanju, Barça je ostala pri št. 15.

Madridska zasedba je zanesljivo prišla do superpokala. V clasicu so bili Katalonci ob prepišni obrambi tokrat nemočni, v vrstah Reala pa je blestel Vinicius Junior. V prvem polčasu je po dveh napakah obrambe tekmecev prišel do dveh priložnosti v sedmi in deseti minuti ter ju izkoristil za dva zadetka.

Barça je imela sicer jalovo terensko premoč, a vratarja Andrija Lunina je premagal le Robert Lewandowski z natančnim strelom z roba kazenskega prostora v 33. minuti. A še pred polčasom je Vinicius zadel še tretjič v polno, tokrat z bele točke, potem ko so sodniki dosodili najstrožjo kazen po prekršku Ronalda Arauja nad Brazilcem.

Vinicius Junior ml. je zabil tri gole za Real. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

V nadaljevanju je Real brez težav zadržal prednost, potem pa je novo slabo posredovanje obrambe tekmecev izkoristil še Rodrygo za potrditev zmage s 4:1. Možnosti Barçe za preobrat je zmanjšal še drugi rumeni karton Arauja, tako da je blaugrana v zadnjih 20 minutah igrala le z desetimi možmi.

Na poti do finala suprepokalnega tekmovanja je med tednom Real premagal mestnega tekmeca. Atletico Madrid je s slovenskim vratarjem Janom Oblakom klonil po podaljšku (3:5), Barça pa je z 2:0 ugnala Osasuno.