Madžarska kot nekoč Puskaseva konjenica

Sklepni večer pisanega junijskega večera je bil sila živahen in je ponudil prav presenetljiv scenarij. Tudi med najbolj vzhičenimi privrženci nemške reprezentance, ki so seveda do vrha napolnili Borussiin štadion v Mönchengladbachu, jih ni bilo prav veliko, ki bi upali na tako prepričljivo zmago proti evropskim prvakom azzurrom, a še bolj senzacionalno je odmevala gladka zmaga Madžarov na gostovanju v Angliji.

Postavitev in igra nemškega selektorja Hansija Flicka je delovala tako prepričljivo kot v tistih najbolj bleščečih Bayernovih predstavah, ko je bil prav ta strokovnjak na vroči münchenski klopi in se na njej veselil tudi lovorike v ligi prvakov. Nemčija je tako ugnala Italijo kar s 5:2 (2:0; Werner 2, Müller, Kimmich, Gündogan - 11m; Gnonto, Bastoni), ko pa je slednja poskusila storiti kaj več, je imela izjemno oviro v neuničljivem nemškem vratarju Manuelu Neuerju. Gostitelji so vodili že s 5:0, ob koncu so gostje malo ublažili poraz v tej evropski nogometni klasiki.

Joshua Kimmich je zabil vodilni gol v učinkoviti nemški predstavi. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Na svoje sanjske čase nepozabne Puskaseve lahke konjenice pa so nocoj spomnili naši vzhodni sosedje. Zablesteli so z disciplinirano, zavzeto in učinkovito predstavo ter v Wolverhamptonu odpravili domačo Anglijo kar s 4:0 (1:0; Sallai 2, Z. Nagy, Gazdag). Na Madžarskem je seveda v hipu zavladala evforija, dejansko pa je to reprezentančno moštvo igralo iz tekme v tekmo bolje ter je zdaj zasluženo na vrhu lestvice pred Nemčijo, Italijo in Anglijo.

Razburljivo je bilo tudi v Zenici, kjer je vrsta Bosne in Hercegovine ugnala Finsko s 3:2, junak večera pa je bil z dvema goloma neuničljivi domači kapetan Edin Džeko.