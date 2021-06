Makedonski selektor je namignil, da odhaja

Igor Angelovski, selektor Severne Makedonije, ki je na svojem prvem evropskem prvenstvu doživela tri poraze v treh tekmah, je po tekmi z Nizozemsko namignil, da zapušča svoj položaj. Prihodnji mesec mu bo sicer po več kot petih letih potekla pogodba.



»Moja pogodba se izteče julija in to je moje zadnje opravilo. Vesel sem, da sem bil del te zgodbe,« je Angelovski dejal na novinarski konferenci po tem, ko so njegovi varovanci proti Nizozemski izgubili z 0:3.



Na konferenci ni rekel nič o tem, če bo podaljšal sodelovanje z izbrano vrsto Severne Makedonije. »V zadovoljstvo mi je bilo voditi reprezentanco na evropskem prvenstvu in občutiti lepoto eura. Ne smemo biti razočarani. Prebili smo led. Zahvaliti se moram nogometašem,« je dodal Angelovski.



Selektor pa se ni pozabil pokloniti niti kapetanu Goranu Pandevu, ki je po 122 nastopih končal reprezentančno kariero. »V čast mi je bilo, da sem delal s takim kapetanom. Zahvaliti se mu moram za vse, kar je naredil. Prihodnje generacije imajo lep vzor, kaj morajo narediti, da bodo dosegle to, kar je uspelo Pandevu,« je pristavil Angelovski.

