Mama Rabiot navijala ušesa Pogbajevim in Mbappejevim

Francoska nogometna tragedija v Bukarešti je imela sila vznemirljive in pomenljiv podaljšek, v katerem so bile vpleteni starši nogometnih zvezdnikov. Najglasnejša je bila Veronique Rabiot, mati igralca Adriena Rabiota in tudi njegova zastopnica. Brez dlake na jeziku je najprej nahrulila družino Mbappe, na čelu z očetom Wilfriedom. Zabrusila jim je, da se obnašajo preveč arogantno.



»Sramotno za igralca njegova kova je, da je streljal tako. Prelahko. Upam, da ga boste spravili k pameti, zato ker je tako aroganten,« je bila glasna po Kylianovi zgrešeni enajstmetrovki. Nato se je lotila Pogbajevih, ker je Paul nepremišljeno izgubil žogo na sredini igrišča, po njegovem spodrsljaju pa so Švicarji preko Maria Gavranovića izenačili in tekmo zapeljali v podaljšek.



Rabiot in Pogba sta se sprla že na igrišču, veliko dela je imel tudi Didier Deschamps, da je miril duhove, saj je Rabiot jasno izrazil nezadovoljstvo s Pogbajevo potezo. Za konec 20 minutnega šova Rabiotove so lekcijo prejeli še novinarji, ki da so preveč ustrežljivi do največjih zvezdnikov v moštvu.

