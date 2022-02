Manchester City in PSG upravičeno merita na vrh

V nadaljevanju preberite:

Komentar Primoža Glihe: prve tekme osmine finala lige prvakov so že izluščile favorite za končno zmago, na vrh bi postavil Manchester City, a seveda ne le zaradi visoke zmage v Lizboni. Seveda smo šele na začetku, toda že zdaj vemo, da od četrtfinala naprej za uspeh ne bosta zadostovala le navdušenje in volja, temveč moraš prinesti s seboj »bolečo izkušnjo«, zaradi katere si še odločnejši. To dobro pozna ManCity, ki tovrstno izkušnjo vleče več zadnjih let na čelu s porazom v finalu lige prvakov. Deluje povsem osredotočeno. Tudi spomin na sezono 2019/20 je svež, ko je City izločil Real, v četrtfinalu pa je izpadel proti Lyonu. Trener Pep Guardiola ne bo ponovil napake, gotovo bo zaprl postavitev – v nasprotju s preteklostjo –, če bo treba.