Tudi Wolverhampton je osvojil Manchester

Nogometaši Manchester Uniteda in Wolverhamptona so danes dokončali tekme 21. kola angleškega prvenstva. Zmagali so gostje z 1:0, rdeči vragi so doživeli prvi poraz pod vodstvom novega stratega Ralfa Ragnicka, volkovi pa so dosegli prvo zmago na ligaških tekmah v gosteh pri tej ekipi po več kot 40 letih.

Junak tekme je bil Joao Moutinho, ki je v 82. minuti izkoristil rahlo premoč Wolverhamptona v drugem polčasu. Ob koncu tekme so imeli gostitelji na voljo prosti strel z roba kazenskega prostora, a je Bruno Fernandes usmeril žogo natančno v vratarja Joseja Saja, ki je poskus ubranil. Fernandes je sicer pred tem v 67. minuti zadel tudi prečko.

To je bil 96. medsebojni dvoboj teh ekip in 34. zmaga Wolverhamptona.