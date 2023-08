Manchester United preskočil Liverpool, ne pa Reala in Barcelone

V začetku tedna je Manchester United z opremljevalcem Adidasom podpisal rekordno pogodbo v premier league. Desetletna pogodba bo rdečim vragom v obdobju 2025-2035 navrgla milijardo evrov, po 100 milijonov na leto, kar naj bi prineslo dodatno stabilnost klubu z Old Trafforda.

Toda 20-kratni angleški prvaki niso zavzeli vrha lestvice med evropskimi klubi, na njej kraljujeta španska giganta Real Madrid in Barcelona. Adidas in Real Madrid sta partnerja že od leta 1998. Zadnja pogodba je bila podpisana leta 2019 in je najbolj donosa v nogometni zgodovini, belemu baletu letno navrže 130 milijonov evrov. Po pogodbi, ki se izteče leta 2028, mora Real nemškemu proizvajalcu športne opreme vrniti 20 odstotkov od prodaje rekvizitov svoje blagovne znamke. Adidas pa bo na prenovljenem štadionu Santiago Bernabeu odprl svojo največjo prodajalno na svetu.

Adidas in Nike sta glavna igralca na trgu športne opreme. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Realova večna tekmica Barcelona, ki je v zadnji sezoni osvojila la ligo, je ameriški firmi Nike zvesta že več kot 25 let, zadnja pogodba ji letno prinaša 115 milijonov evrov, kar je zelo pomemben vir prihodka za klub, ki se je v pandemiji covida-19 znašel v finančnih težavah.

Nike je od leta 2020 tudi partner Liverpoola, ki na ta račun letno prejme 93 milijonov evrov. Sledijo Arsenal (Adidas, 87 mio), PSG (Nike, 79 mio), angleški prvak Manchester City (Puma, 76 mio), Chelsea (Nike, 70 mio), Juventus (Adidas, 54 mio) in Bayern (Adidas, 49 mio).

Nike in Adidas sta tekmeca tudi v reprezentančnem nogometu. FOTO: Franck Fife/AFP

V ameriških športih se opremljevalci dogovarjajo z ligami, v NFL je Nike leta 2012 nasledil Reebok, kolektivna pogodba je vredna milijardo evrov na leto. Nike ima monopol tudi v NBA, pogodba iz leta 2017 je težka 900 milijonov evrov.