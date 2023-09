Manchester United spoznal zmoto, Harry Kane je vodja Bayerna

V nadaljevanju preberite:

Analiza lige prvakov: na Bavarskem si že manejo roke, v Manchestru pri velikanu z Old Trafforda se že soočajo s krizo. Prva tekma nove sezone lige prvakov je razkrila, da je Bayern opravil odličen posel, ker je pripeljal kapetana in najboljšega strelca angleške reprezentance Harryja Kana. Manchestrov vratar Andre Onana je Bavarcem odprl pot do zmage in festivala golov, v katerem je blestel Bayernov napad.

»Po moji napaki smo izgubili nadzor. Začeli smo dobro. Težko je, ker sem pustil moštvo na cedilu,« se je posul s pepelom Kamerunec v Unitedovih vratih. Celotna analiza v članku.