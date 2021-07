Mancini sporoča dvomljivcem: Skoraj nihče ni verjel, a zdaj smo v finalu

Snel klobuk pred Španci

Enrique pohvalil Olma in Pedrija, ki je v njegovih očeh presegel Iniesto

Italijanski selektor, ki je del svoje igralske in tudi trenerske kariere preživel v Angliji, se je po zmagi na Wembleyju spomnil na vse dvomljivce, na katere je naletel v svojih letih delovanja v vlogi selektorja svoje države. Italija je pot do finala začela tlakovati s suverenimi zmagami v domačem Rimu, a nato popustila in nevarno »visela« tudi v torkovem polfinalu. Španija je v večjem delu obračuna povsem zasenčila svoje tekmece, a se morala na koncu reševati v podaljšek, ki ga je po vodilnem zadetkupriigralMorata, ki je bil med letošnjim turnirjem tarča silovitih kritik, je po podaljšku brez golov nato zapravil ključno enajstmetrovko v četrtem krogu (zgrešila sta šein, oba v prvem poskusu), Jorginho pa je nato prevaralin skupaj zpostal veliki junak večera.»So tekme, na katerih moraš trpeti. Ne morejo biti vse mirne, ko prideš tako daleč. Vedeli smo, da bo težka tekma,« je na novinarski konferenci dejal Mancini. »Zato si igralci in vsi ostali, ki so z nami delali v zadnjih treh letih, zaslužijo velike pohvale, ker ni bilo lahko. Skoraj nihče ni verjel, da nam lahko uspe, a smo kljub temu v finalu. Veseli smo za Italijane z vseh koncev, ki so nam sledili v zadnjih nekaj tednih. Izjemno smo zadovoljni, da smo priredili ta prekrasen večer zabave italijanskemu narodu. A čaka nas še ena tekma.«5Italijane v velikem finalu čaka zmagovalec dvoboja med gostiteljico zaključnega turnirja Anglijo in Dansko. Italijani imajo tako kot Danci že en naslov evropskih prvakov, tistega iz leta 1968, medtem ko Angleži v finalu EP sploh še niso igrali. Za Italijo bo to prvi finalni nastop na velikem tekmovanju po visokem porazu s Španijo v Kijevu v finalu eura 2012 (0:4). Tudi tokrat so bili »azzurri« v podobno podrejenem položaju skozi večino dvoboja.»Vedeli smo, da bo tekma zelo naporna, saj je v smislu posesti Španija najboljša, kar jih je. Povzročali so nam težave, morali smo se braniti, ko je bilo to potrebno, morali smo zadeti in ustvariti priložnosti, kjer smo jih lahko. Bilo je nekaj težav, saj nismo imeli veliko posesti. A želeli smo si v finale in poskušali smo do konca. Enajstmetrovke so loterija, a želim sneti klobuk pred Španci. So prekrasno moštvo,« je še povedal Mancini.Evropska nogometna zveza je za zvezdo obračuna izbrala strelca edinega italijanskega gola v rednem delu tekme, člana Juventusa Chieso, potem ko je 23-letnik v drugem polčasu s fantastičnim strelom zaključil hiter protinapad, ki ga je začel vratar Donnarumma.»Brez dvoma je bil to vrhunec moje kariere. Igrati za mojo državo na takšnih tekmah, ko predstavljaš 60 milijonov Italijanov, so bile neverjetne sanje, ki si jih nikoli nisem mogel predstavljati,« je kar vrelo iz Chiese, ki se po klubskem dresu zdaj tudi v reprezentančnem vedno pogosteje znajde v prvem planu na največjih tekmah. »Danska igra zelo intenzivno in na tem turnirju so dokazali, kako vrhunska ekipa so. Imajo nekaj kakovostnih igralcev. Kar se tiče Anglije, pa so pokazali, da lahko njihovi posamezniki odločajo tekme. Imajo nekaj vrhunskih igralcev v napadu in tudi po celotnem igrišču,« je dodal.Španski selektorje po tekmi pohvalil varovance in izpostavil 18-letnega vezista, ki je odigral izvrsten obračun. Enrique je v njem videl celo obrise, v očeh nekdanjega nogometaša Real Madrida in Barcelone, ki je Katalonce nato vodil tudi kot trener, je v številnih pogledih naslednik Inieste pri Barci svojega slovitega predhodnika že presegel. Pohval je bil deležen še en produkt katalonske nogometne šole, nekdanji član zagrebškega Dinama Dani Olmo.»Zame je Olmo danes odigral neverjetno tekmo, nekaj izjemnega. A kar je Pedri počel na tem turnirju, z 18 leti, ni storil še nihče, tega ni počel niti Iniesta, to je neverjetno, edinstveno,« je dejal Enrique, ki je lahko užival ob skoraj 70-odstotni posesti žoge. A na koncu je Špancem po tretjem zaporednem podaljšku verjetno zmanjkalo tudi nekaj moči.»Svoji ekipi dam oceno devet od desetih. V športu se moraš naučiti zmagovati in izgubljati. Več se naučiš iz porazov. Moramo čestitati našemu tekmecu. Ko izgubiš, se moraš pobrati in spet poskusiti,« je nadaljeval Enrique, ki je bil z varovanci na udaru kritik po le eni zmagi in dveh remijih v skupinskem delu, ki so ga Španci odigrali v domači Sevilli. A zdelo se je, kot da njegovo moštvo raste iz tekme v tekmo, čeprav je tako proti Hrvaški v osmini finala (podaljšek) kot proti Švici v četrtfinalu (enajstmetrovke) potrebovalo dodatnih 30 minut igre za končno zmago.»Igralcem sem pred enajstmetrovkami rekel, da naj jih ne skrbi. Mislim, da so brez izjem vsi ponosni na to reprezentanco. Jaz sem zelo ponosen na mojo ekipo na tem evropskem prvenstvu. Pridobili smo si veliko izkušenj. Imamo mlade igralce. Od začetka do konca smo pokazali, da smo ekipa. Moja naloga je, da ustvarim ekipo, to pa nam je uspelo. Ena ekipa je želela zmagati, in to je bila Španija. Ničesar ne morem očitati varovancem. Mislim, da smo si mi želeli odigrati še 30 minut podaljška, oni pa so želeli, da se začnejo enajstmetrovke. Imeli smo posest. Morali smo veliko pritiskati, ker ima Italija veliko kakovosti. Mislim, da je ta ekipa rasla skozi turnir. Videl sem veliko pozitivnih stvari. Vidim mlade igralce, ki si želijo uspeti,« je dodal Enrique.Kapetanje čestital tekmecem, a tudi dodal, da je Španija pokazala, da je od Italije kljub drugačnim napovedim lahko boljša. Vezist Barcelone, ki mu je uvod v euro 2020 pokvarila okužba z novim koronavirusom, meni, da bo v prihodnjih letih »furija« spet v igri za največje naslove.»Italija je bila v očeh vseh favorit, a pokazali smo, da smo boljši. To bo dobra stvar za prihodnost, saj je bil to prvi turnir za številne naše igralce. Ta ekipa se bo vrnila in pokazala, da lahko osvaja naslove. Bili smo boljši, škoda ... Lahko le čestitamo Italiji in nadaljujemo na naši poti,« je dejal Busquets.